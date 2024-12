Ah siamo già a questo Grande Fratello la scena tra Helena e Lorenzo non poteva sfuggire

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Ah,già a”. Sul web si discute animatamente di una scoperta che riguardaSpolverato edPrestes. Come si sa, dopo la fine della relazione tra il fotomodello milanese e Shaila Gatta, in molti hanno ipotizzato un possibile ritorno di fiamma trae la brasiliana, con cui ci furono dei baci all’inizio dell’avventura al, prima che scoppiasse la passione tra lui e l’ex velina di Striscia la Notizia.Attualmente,sembra trovarsi in una sorta di limbo. Dentro la casa, alcuni lo spingono a ricucire il rapporto con Shaila, mentre una parte del pubblico preferisce questa versione dipiù libera e spensierata. Nel frattempo, non sono passati inosservati alcuni gesti del fotomodello nei confronti di. Dopo settimane di gelo,ha iniziato gradualmente a rivolgerle di nuovo la parola, a confidarsi con lei, fino ad arrivare a sedersi accanto a lei a tavola.