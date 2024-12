Ilfattoquotidiano.it - Vent’anni fa lo tsunami in Indonesia e negli altri Paesi dell’oceano Indiano con 220mila morti: cosa successe a Santo Stefano del 2004

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fu lopiù letale della storia:. Era il 26 dicembre, quando un terremoto di magnitudo 9.1 al largo della costa occidentale dell’isolana di Sumatra generò enormi onde che attraversarono, Sri Lanka, India, Thailandia enove, uccidendo 300 persone perfino in Somalia e altre cento alle Maldive. Si trattò di uno dei peggiori disastri naturali della storia umana.Alla loro massima velocità, le onde viaggiarono a quasi 800 km/h e raggiunsero altezze fino a 30 metri. La zona più colpita fu il nord dell’isola di Sumatra, dove morirono più di 120.000 persone su un totale di 165.708 in. Oggi, in tutti icolpiti da quell’evento che sconvolse il mondo, si sono tenute commemorazioni per il ventennale della tragedia.