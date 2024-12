Isaechia.it - Uomini e Donne, ex corteggiatrice scopre il sesso del suo primo bebè: “Uno dei momenti più emozionanti di tutta la mia vita”

Negli scorsi giorni un’exdiha annunciato tramite il suo profilo Instagram che presto lei e il compagno diventeranno genitori per la prima volta.Stiamo parlando di Marta Pasqualato, dopo aver preso parte al dating show condotto da Maria De Filippi, ha deciso di tornare alla sua vera passione, ovvero la medicina, e di recente ha concluso gli studi. Accanto ad essa, però, ha continuato a condivideredella suaprivata su Instagram e dopo aver mostrato i lavori della casa in cui è il compagno Simone Stinà andranno a vivere, nelle scorse settimane ha annunciato che presto diventerà mamma e darà alla luce il suofiglio (QUI per leggere le sue parole).Poche ore fa, poi, l’exha svelato di aver scoperto ildelche darà alla luce tra pochi mesi e ha voluto condividere questa grande gioia con tutte le persone che la seguono gnu giorno con affetto.