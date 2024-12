Oasport.it - United Cup 2025: non sarà la miglior Francia, ma gli azzurri devono stare attenti

Il 31 dicembre alle ore 00.30 italiane (10.30 a Sydney) l’Ital-tennis giocherà contro lala seconda e ultima partita del Gruppo D dellaCup, competizione per nazioni a squadre miste che si terrà in Australia. Glisaranno impegnati alla Ken Rosewall Arena e si troveranno al cospetto di una formazione che nonnella suaversione.La formazione transalpina avrà sicuramente come punto di riferimento Ugo Humbert. Il mancino francese è reduce da una grande stagione, conclusa al n.14 del mondo e con quattro finali disputate nel massimo circuito. Bilancio: due vittorie a Marsiglia e a Dubai e due sconfitte Tokyo e nel Masters1000 di Parigi-Bercy, dove si è tolto la soddisfazione di battere Carlos Alcaraz (n.3 ATP) nel percorso.un confronto complicato per Flavio Cobolli, che in questa manifestazione avrà il ruolo dirappresentante in singolare.