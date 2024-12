Puntomagazine.it - Proloco Qualiano: inaugurazione del Museo dell’agricoltura, dell’artigianato

Leggi su Puntomagazine.it

: L’appuntamento per l’, alla quale siete tutti inviati è per lunedì 30 dicembre alle ore 18:00, al primo piano dell’edificio che ospita anche la Biblioteca in Via Macello. Un’opera iniziata circa due anni fa, in alcune sale affidateci dall’Amministrazione Comunale prende finalmente vita: ile dell’iconografia cittadina diventa realtà.Un lavoro lungo e laborioso nel reperire materiale e allestire le sale che ci ha visto impegnati per un lungo periodo.L’appuntamento per l’, alla quale siete tutti inviati è per lunedì 30 dicembre alle ore 18:00, al primo piano dell’edificio che ospita anche la Biblioteca in Via Macello. ingraziamo tutti quelli che ci hanno supportato fornendoci materiale indispensabile e l’Amministrazione comunale, per averci concesso gli spazi per la realizzazione.