Premier League, ko all'esordio per Juric: l'Everton dei Friedkin ferma il City

Ci aveva provato la Serie A ad introdurre una tradizione che inè sacra: quella del Boxing Day. In Inghilterra la festa di Santo Stefano fa rima con calcio giocato, con tutte le squadre della lega in campo per far respirare l’aria di campionato ai tifosi subito dopo Natale. In Italia solo nel 2017 e 2018 si è tentato tale esperimento, che evidentemente non è piaciuto, visto che ci prepariamo al sesto anno consecutivo senza di esso. Oltremanica si sono dunque resi protagonisti anche personaggi che a Roma sono ben conosciuti.A cominciare da un Ivanche, dopo il fallimento totale della sua avventura in giallorosso, è ripartito dal Southampton, per tentare un vero e proprio miracolo sportivo: salvare una squadra con soli 6 punti in 17 gare, un’impresa mai riuscita a nessuno con un bottino così misero.