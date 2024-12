Ilfattoquotidiano.it - Orbassano, coppia si toglie la vita: avevano rivelato che dietro il suicidio della figlia c’erano gli abusi di un parente

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Hannoal giornale “L’Eco del Chisone” glisubiti dalla– morta per– e cinque giorni dopo sono stati ritrovati in gravissime condizioni nell’auto chiusa nel garage di casa a(Torino). La, Alessandro Giacoletto e Cristina Masera, è deceduta a distanza di poco dal ricovero d’urgenza in ospedale. Il papà, noto medico di famiglia 64enne, e la mamma, farmacista 59enne, hanno deciso dirsi lainsieme.L’articolo sullaè uscito il 4 dicembre scorso: i genitoriragazza, morta a 28 anni, hanno deciso di raccontare al quotidiano locale le ragioni che si nascondevanoilgiovane. “detto – non è la parola corretta. Chi pone fine alla suaa causa di una violenza è vittima di un omicidio psichico e il suo aguzzino è un assassino”.