Ma non ti vergogni? Elisabetta Gregoraci il suo Natale in Kenya finisce malissimo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Anche quest’annoha scelto Malindi, in, come destinazione esclusiva per le sue vacanze natalizie. La showgirl ha condiviso attraverso i suoi canali social scorci incantevoli di spiagge di sabbia finissima e acque cristalline durante il soggiorno nel lussuoso Billionaire Resort, un hotel fondato dall’ex marito Flavio Briatore.La struttura di lusso realizzata da Flavio Briatore offre una gamma di servizi impeccabili, come ville con piscine private, ristoranti gourmet e un accesso diretto alla spiaggia.ha voluto mostrare come questa località possa rappresentare il rifugio ideale per godersi il periodo natalizio, lontano dal caos quotidiano e dal trambusto della vita di tutti i giorni.“Con quello no”. Flavio Briatore eai ferri corti, lui l’ha bloccata, polemica per le foto con i bambini delInoltre, laè ormai una vera habitué del, e durante questa vacanza ha deciso di condividere un lato più personale del suo viaggio.