Il Natale dei Windsor | a conquistare i sudditi sono George Charlotte e Louis

È da almeno trent’anni che i, la mattina di ogni 25 dicembre, camminano dalla tenuta di Sandringham alla chiesa di Santa Maria Maddalena per andare a messa. Un appuntamento immancabile nell’agenda dei royal britannici. L’occasione, per una manciata dilocali, di incontrare il sovrano e la sua famiglia da vicino in un giorno di festa. Quest’anno, però, la passeggiata di re Carlo e del suo parentado ha avuto un non so che di diverso dal solito. Perché se anche i presenti, a grandi linee, erano sempre gli stessi – mancava il principe Andrea, estromesso dal pranzo didopo lo scandalo della sua amicizia con la spia cinese, e Eugenia di York, a casa dei suoceri – nessuno poteva ignorare che tra ildell’anno scorso e quello di quest’anno molto è cambiato nella royal family britannica.