Ilfattoquotidiano.it - “È il miracolo di Natale”: anziano adottato scopre di avere 5 fratelli e a 75 anni riabbraccia la sua famiglia biologica

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da figlio unico a membro di unanumerosa, a 75. È la storia a lieto fine di Dixon Handshaw, che ha scoperto diuna sorella e quattrobiologici dopo una vita trascorsa nella convinzione di essere figlio unico. Una vera e propria sorpresa natalizia, frutto di una ricerca sulle proprie origini che si è trasformata in un’incredibile ricongiunzione familiare.La scoperta del padre biologicoda neonato, Handshaw ha sempre desiderato conoscere le sue radici. La svolta è arrivata in agosto, quando ha richiesto il suo certificato pre-adozione. Tra i documenti, il nome del padre biologico: Robert “Bud” Romig. Una semplice ricerca su Google ha portato alla luce il necrologio dell’uomo e a una scoperta sorprendente: non solo una straordinaria somiglianza fisica, ma anche l’esistenza di una grande