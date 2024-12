Oasport.it - Sci alpino, Giorgia Collomb e Giovanni Franzoni le principali novità dell’Italia. Cresce anche Roberta Melesi

L’Italia ha trovato un suo protagonismo in questo inizio di stagione nella Coppa del Mondo di sci2024-2025. Al femminile le certezze sono rappresentate da Sofia Goggia e Federica Brignone: la prima in velocità, specialmente in discesa, è il riferimento per tutta la concorrenza, la valdostana è estremamente competitiva sia in velocità che in gigante. Al maschile è emerso soprattutto il nome di Mattia Casse che ha vinto il superG in Val Gardena.I protagonisti ci sono stati e ci saranno, ma si tratta di atleti sicuramente non più nel verde dell’età, quindi la squadra azzurra deve guardareal futuro. Un nome che è emerso in questo avvio di stagione è quello di. Classe 2006 di La Thuile, ha brillato particolarmente nella tappa di Killington, cogliendo un diciannovesimo posto in gigante e un sedicesimo posto in slalom, oltre ad aver centrato la seconda ma Gurgl.