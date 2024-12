Pure a Natale Grande Fratello scenata tra Shaila e Lorenzo | poi l’annuncio della ex velina

Leggi su Caffeinamagazine.it

La Vigilia dinella Casa delsi è trasformata in un dramma emotivo perGatta, che ha dato vita a unacontroSpolverato. Tutto è iniziato quandoha fatto gli auguri dia tutti i coinquilini, tranne che a lei. Il gesto ha scatenato la reazione furiosa dell’ex, che si è rifugiata in camera e ha dato sfogo a un monologo tra il drammatico e il comico. In un momento di confidenza con Chiara e MariaVittoria,ha attaccato duramente, definendolo egoista e incapace di avere una relazione.>> “Vi devo dire di Jessica”., Amanda chiama a raccolta gli altri e svela tutto “Lui è egoista e deve stare da solo. Se lui è così deve stare solo e non deve proprio vederle le donne, fa soffrire ed è egoista fino all’osso”, ha dichiarato con veemenza.