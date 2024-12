Calciomercato.it - Juve, non solo Zirkzee: c’è un altro bomber graditissimo a Thiago Motta

Leggi su Calciomercato.it

Lantus ha bisogno di rinforzi in difesa, ma questo non significa che non verranno valutate delle occasioni anche in attacco da Cristiano Giuntoli: diversi sono i nomi graditi daDurante il pranzo di Natale, se lantus dovesse guardare indietro a questa prima parte di stagione, vedrebbe un progetto in erba che sta avanzando tra alti e bassi: gli infortuni in difesa hanno costretto Cristiano Giuntoli a cambiare strategia e a concentrarsi sulla difesa, ma ciò non toglie che anche in attacco verrano monitorate delle possibili occasioni., non: c’è un– Calciomercato.it (LaPresse)Il primo nome, ovviamente, è quello di Joshua. L’olandese in estate è stato acquistato dal Manchester United dopo la cavalcata trionfale con la maglia del Bologna e con in panchina proprio