Giubileo, auto a GPL prende fuoco vicino al Vaticano

Un’alimentata a GPL in sosta su via Cola di Rienzo, nelle vicinanze di piazza Risorgimento, ha presoper cause ancora da accertare. L’episodio ha destato preoccupazione tra i passanti, ma grazie al tempestivo intervento della polizia di Roma Capitale e dei vigili del, le fiamme sono state domate rapidamente.Nessun ferito e area sotto controlloNon si registrano feriti tra i presenti, e la situazione è ora sotto controllo. L’area è stata transennata per consentire le operazioni di messa in sicurezza e avviare i primi rilievi tecnici. Gli inquirenti stanno indagando per capire se l’incendio sia stato causato da un guasto tecnico o da altre circostanze.Disagi al traffico su via Cola di RienzoVia Cola di Rienzo, una delle strade più trafficate della Capitale, ha subito rallentamenti temporanei al traffico veicolare e pedonale a causa dell’incidente e delle operazioni di soccorso.