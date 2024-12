Cultweb.it - Cos’è il Giubileo e perché è importante per la Chiesa Cattolica?

Leggi su Cultweb.it

Il, chiamato anche Anno Santo, è una celebrazione straordinaria che affonda le radici nella tradizione ebraica e nella storia della. Introdotto nel 1300 da Papa Bonifacio VIII, rappresenta un tempo di grazia speciale per i fedeli, durante il quale è possibile ottenere la remissione dei peccati e l’indulgenza plenaria, grazie a pratiche religiose come la confessione, la comunione e il passaggio attraverso la Porta Santa. L’attuale, che avrà il tema Pellegrini di Speranza, iniziato ieri e che si concluderà il 6 gennaio 2026, sarà un’opportunità per milioni di persone di vivere un cammino spirituale verso Dio e la riconciliazione con sé stessi e con il prossimo.Il terminederiva dall’ebraico yobel, riferito al corno di montone usato per annunciare l’inizio di questo anno speciale, descritto nel Levitico come un periodo di liberazione per i debitori, riposo per la terra e giustizia sociale.