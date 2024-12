Oasport.it - Biathlon, World Team Challenge 2024: le coppie partecipanti

La Coppa del Mondo-2025 disi è presa una pausa per le festività natalizie e la ritroveremo dal 9 al 12 gennaio sulle nevi di Oberhof (Germania). Lo sport con sci stretti e carabina però ci accompagnerà a chiusura del 2023 con la consueta kermesse delAuf Schalke, in programma sabato 28 dicembre alla Veltins Arena di Gelsenkirchen (Germania).Un format all’insegna dello spettacolo. Diecial via, un uomo e una donna, che si sfidano in una competizione particolare, con una mass start seguita da un inseguimento a staffetta che partirà con distacchi dimezzati rispetto alla gara precedente. Alle 18.10 si disputerà la mass start, poi dalle 19.27 andrà in scena la pursuit che definirà i vincitori della prova.L’Italia non sarà presente. Dorothea Wierer aveva spesso partecipato a questa competizione, vincendola nel 2018 in coppia con Lukas Hofer, ma in questa circostanza ha preferito rinunciare visti alcuni problemi fisici patiti in questa parte di stagione e volendo dare priorità alle gare del massimo circuito internazionale.