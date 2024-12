Lanazione.it - Torna la Camel Ponce night a Pietrasanta. Il sindaco: “Siate tutti responsabili”

, 24 dicembre 2024 – Per consentire un accesso più agevole e sicuro alla manifestazione spontanea “”, tradizionalmente partecipata da un gran numero di persone, il comando di polizia municipale ha disposto l’adozione di alcuni provvedimenti di viabilità all’interno del centro storico e nelle immediate vicinanze. Dalle 17 di oggi alle 8 di giovedì 26 è prevista la sospensione della pista ciclopedonale, lato mare, lungo l’Aurelia, nel tratto compreso fra viale Apua e via Osterietta. Dalle 21 della Vigilia di Natale alle 3 di mercoledì 25 divieto di transito ai veicoli, eccetto polizia e mezzi in servizio di soccorso ed emergenza, all’interno del centro storico accessibile dai varchi elettronici posti in piazza Statuto, vicolo Lavatoi e via Sant’Agostino. “Ilè un momento di convivialità spontanea che raccoglie apersone da tutta la Versilia – ha sottolineato il, Alberto Stefano Giovannetti – per festeggiare, insieme e con piacere, l’arrivo del Natale.