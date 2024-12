Quotidiano.net - Supermercati aperti a Natale 2025: quali sono. Orari e info utili

Roma, 24 dicembre 2024 – È tutto pronto per festeggiare il, ma hai dimenticato qualcosa di essenziale per la tavola? Fortunatamente, alcunirimarranno, sebbene glipotrebbero subire variazioni rispetto al consueto. Ecco dove fare la spesa tra il 24 e il 25 dicembre. IDi norma, ichiudono il giorno di. Tuttavia, potreste trovare tra idi zona qualche eccezione. Se il vostro supermercato abituale è l’Esselunga, avrete la possibilità di fare acquisti il 24 dicembre, cono continuato dalle 7:30 alle 20. Tuttavia, è bene organizzarsi al meglio, perché il 25 e il 26 dicembre tutti i punti vendita rimarranno chiusi. Ecco una rapida carrellata delle principali catene Carrefour In questi giorni di festività iCarrefour rimarrannoil 24 dicembre ma tendenzialmente chiusi il 25.