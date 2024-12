Nuovo allenatore Roma spuntano i primi nomi | e Ranieri…

Leggi su Sportface.it

Laè già alla ricerca delche dall’anno prossimo dovrà rilanciare il progetto dei giallorossi dopo i tre cambi già avvenuti in questa stagionePrima De Rossi, poi Juric: laè sicuramente la big più attardata e che ha subito maggiori scossoni in questa prima parte di stagione. I capitolini hanno già cambiato tre allenatori con Claudio Ranieri chiamato al capezzale della squadra per la terza volta in carriera con il chiaro compito di provare a drizzare una situazione che si è fatta complicata e fare da traghettatore in vista della prossima annata.Il tecnico testaccino proverà comunque ad arrivare più in alto possibile, scalando posizioni in campionato almeno per provare a chiudere con un piazzamento europeo e poi ci sono le coppe da giocare con ogni forza. Sia in Europa League che in Coppa Italia non è impossibile immaginare un cammino da protagonista, come spesso capitato negli ultimi anni nelle competizioni europee con l’incentivo che questa volta non ci saranno “gli squali falliti” (copyright Mourinho) a scendere dalla Champions.