Mistermovie.it - Mister Movie | Carlo Conti al lavoro per portare Milly Carlucci a Sanremo 2025

Leggi su Mistermovie.it

Per il Festival diseguirà la scia di Amadeus, accogliendo un co-conduttore diverso per ogni serata. Tra le voci più insistenti, emerge anche il nome di, ma la conduttrice non conferma.Un Festival Dinamico con Co-conduttori a Rotazione, scelto per guidare il Festival di, sembra intenzionato aavanti una formula vincente già sperimentata in passato: quella di avere un co-conduttore diverso ogni sera. La scelta, apprezzata dal pubblico per la varietà che offre al programma, potrebbe rendere ogni serata unica e ricca di sorprese.Questa strategia, consolidata negli ultimi anni con Amadeus, consente di coinvolgere figure di spicco del mondo dello spettacolo, garantendo dinamismo e varietà all’evento musicale più atteso d’Italia.