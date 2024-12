Bergamonews.it - Messa di Natale, Il Volo, Una poltrona per due o La teoria del tutto? La tv del 24 dicembre

La sera di martedì 24su RaiUno alle 18.40 dalla Basilica di San Pietro verrà trasin mondovisione ladicelebrata da Papa Francesco, con l’apertura della Porta Santa per il giubileo. A seguire, alle 21.25 andrà in onda “A Sua immagine Speciale –ggio Natalizio di Monsignor Matteo Maria Zuppi”, condotto da Lorena Bianchetti.In occasione del, Lorena Bianchetti incontra il Presidente della Cei per i consueti auguri agli italiani. Un appuntamento speciale, un’occasione di festa, ma anche di profonda riflessione sull’intero anno che si avvicina al suo termine.Alle 22, il concerto “Greccio, le note del”, condotto da Eleonora Daniele con Padre Enzo Fortunato.L’argomento sarà il Giubileo ed avrà come filo conduttore il tema dei Pellegrini di Speranza.