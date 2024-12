La Vigilia | giorno importante che sottintende eventi memorabili positivi Non sempre però

Leggi su Ildenaro.it

Di solito il termineviene adoperato quando si vuole indicare ilo il periodo che precede fatti importanti che, solitamente, lasciano il segno. Che quest’ultimo sia per ipotesi positivo, è un assunto che da tempo è relegato nel libro dei sogni. Così il significato è ritornato quello autentico, vale a dire attesa che precede ogni genere di evento. Fula notte del Principe di Condè che precedette la battaglia di Recroix, come lo fu quella del Primo Ministro inglese, Sir Winston Churchill, che precedette ilpiù lungo, quello dello sbarco degli Alleati americani in Normandia e così tante altre. Ciò premesso, é doveroso riflettere sul significato delladi Natale, nell’anno del Signore 2024. Con l’augurio che quanto scritto appresso sarà smentito dai fatti, questa, peraltro di un evento di tutt’altro genere e molto rilevante, si è presentata come una delle più tristi che mente umana ricordi e anche oltre.