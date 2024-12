Inter-news.it - Inzaghi: «Temevo Inter-Como per due motivi! Lautaro Martinez non preoccupa»

Leggi su Inter-news.it

dopo2-0, in conferenza stampa ha analizzato con soddisfazione la partita rispondendo alle domande dei colleghi giornalisti presenti.– LA CONFERENZA STAMPA DIIn un campionato così, quanto vi state aiutando con Conte e Gasperini per mantenere alto il livello?Chiaramente stiamo mantenendo un livello altissimo, ma lo avevo detto il giorno della presentazione del campionato. Davanti corriamo tutti, ci sono degli avversari come ilche vengono a giocare grandi partite, però noi abbiamo fatto una partita importante da squadra matura e consapevole.Alcuni suoi colleghi si mordevano la lingua a parlare dei lei, poi però arriva Fabregas dall’esterno, Guardiola che le riconosce questi meriti. Si è spiegato come mai c’è questa differenza tra l’Italia e l’estero?Sappiamo dove siamo e come si ragiona.