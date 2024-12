Sport.quotidiano.net - Inter-Como 2-0, Inzaghi: "Abbiamo giocato una partita da squadra matura"

Milano, 23 dicembre 2024 – Si chiude con un successo il 2024 tra le mura amiche di San Siro dell’, che batte 2-0 ile risponde alle vittorie di Napoli e Atalanta tenendo il passo delle dirette concorrenti nella corsa allo Scudetto. A dispetto del risultato finale, però, i nerazzurri hanno faticato più del previsto per trovare le chiavi giuste per aprire lo scrigno difensivo di uncapace, nel primo tempo, di sorprendere gli uomini dicon un 5-4-1 molto compatto. Uno schieramento accorto, che non ha comunque impedito aldi giocare con grande grinta e intraprendenza, riuscendo anche a rendersi pericoloso con Nico Paz al 27’. Cinque minuti più tardi la prima, vera occasione di marcaista, firmata da Dumfries che, dopo un bello scambio con Mkhitaryan, ha calciato alto di prima intenzione.