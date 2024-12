Sport.quotidiano.net - Il Montevarchi rialza la testa. "Tre punti frutto del carattere». Rigucci parole al miele per Lelli

Leggi su Sport.quotidiano.net

"La risposta dei ragazzi sul campo è stata da brividi e se abbiamo conquistato una vittoria che ci fa trascorrere un Natale più sereno, il merito va tutto a loro".di Atos, pronunciate a caldo dopo il successo per 3-2 sull’Ostia Mare, di misura ma assolutamente meritato da untrasformato nell’atteggiamento e nella determinazione e non tanto nella tecnica, qualità mai mancata al gruppo diretto fino a pochi giorni fa da Nico. "Un allenatore bravo e dal quale – ha aggiunto il tecnico fiorentino – ho ereditato una squadra preparata e in condizione. Essendo arrivato da pochissimo potevo fare meno di niente se non lavorare sullae cercare di dare tranquillità allo spogliatoio. Subire lo svantaggio dopo una manciata di minuti – ha sottolineato ancora– poteva essere una mazzata e invece la reazione è stata da 10.