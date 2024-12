Ilrestodelcarlino.it - Dalla Bolognina alla Jihad, nell’ordinanza l’identikit della 22enne: “Tik Tok per fare proseliti”

Bologna, 24 dicembre 2024 – Sono giovanissimi, i cinque indagati di Dda e Ros dei carabinieri per associazione con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e, in un caso, arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Quattro di loro sono stati arrestati stamattina, su disposizione del gip Andrea Salvatore Romito. A capo del gruppo accusato di inneggiare al martirio esui social e di cercareda inviare su luoghi di battaglia e addestramento delle milizieiste, per l’accusa guidata dai pm Morena Plazzi e Stefano Dambruoso c’era una ragazza. Unapakistana, ma cresciuta in città, in. Con lei è indagato anche il fratello minore, neppure ventenne, nato a Bologna. E’ lui l’accusato di arruolamento. Secondo quanto scrive il gip Romito, il 19enne “a seguito dell’indottrinamento da partesorella, veniva arruolato per compiere atti di violenza”.