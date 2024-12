Calciomercato.it - “Vergogna”: Lautaro Martinez sotto accusa, tutto durante Inter-Como

Il capitano nerazurro nel mirino dopo un primo tempo opaco: i tifosi lono e c’è anche chi chiede il suo addio immediatoMa dov’è finito? La domanda serpeggia sempre più pressante tra i tifosi dell’che stentano a riconoscere il bomber implacabile dello scorso anno.“”:(LaPresse) -Calciomercato.itIl Toro in questa stagione ha le polvere bagnate: appena sei reti totali, di cui cinque in campionato. L’ultima risale al 3 novembre contro il Venezia: sono passati quasi due mesi e il 10 nerazzurro non ha più timbrato il cartellino. Anche questa sera contro ilil primo tempo ha evidenziato la scarsa forma dell’argentino che paga sicuramente la mancata preparazione per partecipare (e vincere) la Coppa America.