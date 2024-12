Ilrestodelcarlino.it - Scuole Federzoni, il conto: "Già salito di due milioni"

Un altro milione di euro (e siamo così a più 2) e una proroga di 160 giorni nella consegna del cantiere, senza indicare date. Nonostante ciò, il Comune promette che "la conclusione del cantiere è prevista entro il 2025 e quindi anche i collaudi". Sempre senza indicare date precise. Al centro della determina dirigenziale del settore Edilizia pubblica, la nuova elementare(nella foto un rendering) in via John Cage, ma ora in via Di Vicenzo. Un’elementare con quattro sezioni di materna e due di nido, queste ultime pensate in corso d’opera. In prima battuta le nuovesarebbero dovute costare 8.872.000 euro di risorse proprie del Comune, poi con il cambio del progetto e l’aumento del costo dei materiali c’è stato un primo incremento di un milione di euro cui ne è seguito, ora, un secondo da 990.