Scende dall'auto e viene travolto: dramma a Manerbio, morto un 43enne

tico incidente nella notte del 22 dicembre in Italia. Con un bilancio, purtroppo, molto pesante. Come raccontato dal Corriere della Sera, una Lancia Y è uscita di colpo di strada finendo contro il guardrail: quando il conducente è uscito dall’abitacolo per mettersi in salvo è statoe ucciso da un’altra auto in transito. Questo ilconsumatosi poco dopo le 20 di domenica 22 dicembre sull’autostrada A21, direzione Torino, poco prima dell’uscita per. Leggi anche: Due scosse di terremoto ai Campi Flegrei: paura tra i residentiL’autostrada in direzione Cremona è stata chiusa con uscita obbligatoria a Brescia Sud fino a tarda notte, per permettere i rilievi affidati alla Polizia Stradale e per sgombrare la carreggiata.Solo due settimane fa, un incidente dalla dinamica molto simile, in Brebemi: la 27enne Adela Xhaferri era scesaguidata dal fidanzato, dopo che questa era finita contro il guardrail.