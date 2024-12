Liberoquotidiano.it - San Silvestro con Pinguini Tattici Nucleari e Boomdabash a Olbia. L'offerta straordinaria di Moby. È la prima fantasy di Capodanno

Leggi su Liberoquotidiano.it

- Milano, 23.12.2024 - Cosa fare a? Il modo migliore per gustarselo è prenderla con fantasia, anzi è prendere, l'ammiraglia di, e passarlo in Sardegna.Perché c'è una sola cosa più entusiasmante di passare la notte di Sanin Sardegna, in uno dei tanti Capodanni in piazza organizzati nelle varie città e paesi dell'Isola. Ed è passare la notte di Sanin Sardegna arrivandoci con, un'esperienza unica che raddoppia la festa.L'appuntamento clou è ovviamente quello di, forse ilin piazza più importante d'Italia dal punto di vista artistico, dopo il grande successo di Zucchero e Salmo lo scorso anno, visto che l'ultimo giorno dell'anno sarà in compagnia di un doppio concerto al Molo Brin, con uno scenario mozzafiato, dove alle 22,30 suoneranno i, a mezzanotte toccherà ai fuochi d'artificio, e poi sarà il turno del reggaeton salentino dei, in un crescendo di piacere di ballare e di scatenarsi con i due gruppi di maggior successo negli ultimi anni in Italia.