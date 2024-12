Game-experience.it - PlayStation Plus Premium, è disponibile la prova gratuita di 10 ore di un noto JRPG AAA

Sony Interactive Entertainment ha resouna nuovasu, consentendo nello specifico agli abbonati di poterre direttamente uno dei giochi di ruolo giapponesi più apprezzati dell’ultimo anno: ci stiamo riferendo a Like a Dragon: Infinite Wealth.Addentrandoci nello specifico della questione, lagratis deldi Atlus èper PS4 e PS5, permettendo in questo modo ai giocatori di poterlo privare per ben 10 ore, una durata sufficiente per esplorare a fondo le meccaniche, la storia e l’atmosfera del gioco.Leggiamo il messaggio condiviso direttamente da RGG Studio:“Unadi gioco completa di 10 ore per Like a Dragon: Infinite Wealth è oraper gli abbonati! Anche l’edizione standard è scontata del 50%, quindila o prendila per giocare durante le vacanze natalizie”Precisiamo che chi decide di passare dalla versione dia quella completa può mantenere tutti i progressi grazie alla funzione che consente di trasferire i dati di gioco.