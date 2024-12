Anteprima24.it - Piazza Orsini, l’opposizione insiste: “Destinare l’area a parcheggio”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Rivolgiamo un ultimo accorato appello all’Amministrazione: autorizzate fino al 7 gennaio l’utilizzo adi, e fatelo il prima possibile. Dal canto suo il Consorzio Cepio ha già manifestato la disponibilità a chepossa ospitare iniziative varie limitate al periodo natalizio. Visto che le attività programmate, per un motivo o per un altro, non si sono potute realizzare, si venga incontro alle esigenze dei commercianti dell’isola pedonale di Corso Garibaldi, favorendo, in questi giorni, un più agevole afflusso di clientela con l’offerta di ulteriori spazi di”. Così i consiglieri comunali di opposizione Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Angelo Moretti, Luigi Diego Perifano, Vincenzo Sguera e Maria Letizia Varricchio.