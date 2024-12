Ilrestodelcarlino.it - Palladini: "La vittoria è meritata. L’obiettivo era girare a 40 punti"

"La. La nostra forza è stata nella reazione e nei cambi". Ottavio, tecnico della Sambenedettese, si gode il primo posto in solitaria a 7da L’Aquila 1927. "Se mi aspettavo un divario del genere? Forse no – risponde l’allenatore -. Abbiamo centratodi terminare il girone d’andata a 40. Sapevamo che la Civitanovese può mettere in difficoltà chiunque. Lo ha fatto a Teramo e anche in altre occasioni. Tuttavia noi abbiamo tenuto il campo benissimo. Lulli ha fatto la prima partita da titolare ed è stato uno dei migliori". La Samb è stata messa in difficoltà sul versante di destra. "Sull’azione del gol eravamo messi male e ci siamo fatti sorprendere dal lancio lungo", dichiara il tecnico che ha scelto di escludere dall’undici titolare Lonardo, di cui si è parlato tanto in settimana per via dell’interessamento del Como.