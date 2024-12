News Corp vende la pay-tv Foxtel a Dazn per 21 miliardi di dollari

Lettera43.it - News Corp vende la pay-tv Foxtel a Dazn per 2,1 miliardi di dollari

Leggi su Lettera43.it

, il conglomerato dei media della famiglia Murdoch, ha annunciato la vendita diGroup, pay-tv australiana che include la società Fox Sports e contenuti di intrattenimento globali e locali, aper 2,1di(circa 2,016di euro). In base all’accordo, i prestiti degli azionisti per 361 milioni di(circa 346 milioni di euro) in essere saranno rimborsati per intero in contanti, mentre il debito disarà rifinanziato alla chiusura., dal canto suo, deterrà una quota azionaria di minoranza del 6 per cento oltre a un posto nel Consiglio di amministrazione della piattaforma streaming. Parallelamente, Telstra Grouprà la sua personale quota in, ripagherà i prestiti degli azionisti di 80 milioni di(76 milioni di euro) e acquisirà una quota indel 3 per cento.