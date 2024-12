Gamberorosso.it - "Nessun contratto, nessun caffè". La dura protesta dei lavoratori di Starbucks durante il Natale

Leggi su Gamberorosso.it

Tazze vuote e negozi chiusi sotto le luci di. Negli Stati Uniti, idisi preparano a cinque giorni di scioperi in oltre 500 negozi sindacalizzati. La, organizzata dal sindacatoWorkers United (Sbwu), nasce dall'accusa all'azienda di non contrattare in buona fede, nonostante le promesse fatte nei primi mesi del 2024. E mentre i clienti cercano il loroa tema natalizio, la tensione nelle filiali esplode, rivelando una lotta sindacale che coinvolge migliaia di dipendenti in tutto il Paese.La crescita del movimento sindacale e laDopo anni di mobilitazione,Workers United - il sindacato dei dipendenti della catena - ha visto una crescita senza precedenti: a ottobre, il 500esimo negozio diha ottenuto il riconoscimento sindacale, portando a oltre 525 i punti vendita sindacalizzati in 45 stati americani.