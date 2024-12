Ilrestodelcarlino.it - Messi in fuga dai padroni di casa: tentano furto in villa all’ora di cena

Fermo, 23 dicembre 2024 – “Vuoi vedere che sotto Natale, mentre tutti sono impegnati nella corsa agli acquisti e nelle feste, dalle nostre parti torneranno in azione i ladri?”. Non hanno fatto in tempo a pensarlo alcuni residenti del quartiere Corva e delle vicine zone Fonteserpe e Pescolla (già ripetutamente prese di mira in estate e nelle ultime settimane) che i loro timori si sono purtroppo avverati. L’altra sera, ora di, tre malviventi, pare fossero di nazionalità romena, hanno preso di mira unadi quelle zone un po’ scampagnate ritenendo che in quel momento innon ci fosse nessuno. I ladri, si sono procurati una scala a pioli per raggiungere la tettoia e, da lì, la finestra dell’abitazione che hanno cercato di aprire, tagliando la persiana forse con un frullino. Il rumore ha attirato l’attenzione dei proprietari diche, subito, hanno dato l’allarme sul gruppo whatsapp del quartiere e alle forze dell’ordine.