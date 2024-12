Biccy.it - Luca Favilla lancia frecciatine dietro le quinte di Ballando

Sono in moltissimi a ritenere ingiusto il terzo posto di Federica Nargi eCon le Stelle. Tanti telespettatori, ma anche parte della giuria (Carolyn in primis) e a quanto pare pure i diretti interessati non hanno preso benissimo questo colpo di scena.Poco fa a La Volta Buona, il maestro di ballo hato dellechiarissime: “Sono molto contento di essere arrivato qui a questo punto, perché senza Federica non ce l’avrei fatta, senza baci, senza innamoramenti, senza nessun tipo di annuncio!”Intanto Federica Nargi su Instagram ha scritto: “Si chiude qui un’esperienza che porterò per sempre nel cuore.con le Stelle non è stato solo un programma, ma un percorso che mi ha messa alla prova sotto ogni aspetto: fisico, emotivo e personale. Ho messo l’anima, l’amore e tutta la passione che ho, e mi sono messa a nudo, con tutte le mie fragilità e i miei punti di forza.