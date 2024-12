Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia 2024 in DIRETTA: Haugan e Mcgrath spaccano la gara, attesa per Vinatzer

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA10.26momentaneamente interrotta per sostituire un palo.10.25 Strolz sbaglia sulle gobbe del gatto e chiude a 2.39 da.10.25 Sul ripido l’austriaco è molto conservativo. Sulla Gran Risa per fare il tempo bisogna attaccare.10.25 Partito Johannes Strolz.10.24 Steen Olsen chiude lain ultima posizione a 2.82. Per il norvegese sarà molto complicato qualificarsi per la seconda manche a causa dei tanti errori commessi nelle prime porte.10.23 Tantissimi errori nella parteper il norvegese che dopo metàha un ritardo di 2.41.10.23 Partito Alexander Steen Olsen.10.22 Questi i prossimi atleti a partire:16. STEEN OLSEN Alexander (NOR)17. STROLZ Johannes (AUT)18.Alex (ITA)19. SCHWARZ Marco (AUT)20.