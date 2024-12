Sport.quotidiano.net - L’Inter vuole conferme sotto l’albero. Ora Inzaghi chiede un altro scatto

Alla vigilia di Natale si arriverà poco dopo aver lasciato il campo. È di nuovo al lunedì, come una settimana fa a Roma con la Lazio, cheè chiamata a rispondere alla concorrenza. Complice il rinvio con la Fiorentina, i nerazzurri hanno due partite da recuperare rispetto alle altre squadre in corsa nell’alta classifica, nonché sei punti in meno dell’Atalanta. Il successo nella Capitale ha spazzato via i primi mugugni degli incontentabili, a cui la sconfitta di Leverkusen aveva fatto storcere il naso. Sono tornati a sorridere con la dimostrazione di forza all’Olimpico, ora chiedono alla squadra di aggiungere altri tre punti al carniere, prima del brindisi natalizio. L’allenamento domenicale ha fornito cattive nuove a. "In difesa abbiamo delle defezioni - ricorda il tecnico - Hanno avuto problemi Darmian e De Vrij, valuteremo se sono recuperabili".