La Villa Romana di Positano si racconta in podcast e con un’app

Milano, 23 dic. (askanews) – Sono stati presentati in anteprima adal Sindaco Giuseppe Guida la seriee la webapp che completano il progetto multidisciplinare ‘Lasi’, con la curatela scientifica di Laura Valente, vincitore del bando del Ministero dell’Interno per borghi d’arte. Nell’occasione è stato donato ai bambini diil fumetto ‘Isadora’ primo degli strumenti di comunicazione compresi nel progetto insieme al Premio internazionale ‘Comunicare l’Archeologia’. E il tutto rende la meravigliosaparticolarmente vicina, anche per gli italiani che si trovano all’estero. ‘Alla vigilia dei nuovi scavi che nel 2025 ci sveleranno altre meraviglie, il nostro obiettivo è rafforzare sempre più l’identità di ‘città archeologica’ dicon la sua straordinariacon affreschi in IV stile e resti medievali soprastanti, già valorizzata da un mirabile restauro.