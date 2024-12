Gamberorosso.it - Il pre-Vigilia con gli amici: ecco come la bevuta pomeridiana è diventata il vero momento di festa

Natale, in fondo, è un Carnevale che ce l’ha fatta. Sregolatezza e ribaltamento dei ruoli si vivono molto più in questo periodo, che a febbraio: basti pensare alla tavola, al modo in cui i pasti vengono scombinati con orari improponibili, routine spezzate e quell’abitudine così nordeuropea di bere durante il giorno. A Natale si può, anche qui in Italia, dove ormai è diventato un rituale consolidato (dapprima nelle regioni del Nord, dove spesso la cena del 24 dicembre non è così sentita, ora diffuso ovunque) farsi un drink con gli. Così, il pomeriggio pre-cenone diventa ildi, soprattutto per i più giovani.Il pre-si fa al wine bar (o al pub)Lo si aspetta con trepidazione, più della cena: è ilpreferito dalle nuove generazioni, e i bar lo sanno bene.