Sport.periodicodaily.com - Il Giro d’Italia 2025 partirà dall’Albania

Leggi su Sport.periodicodaily.com

A Tirana è stata svelata la partenza dell’edizione numero 108 delche avverrà in Albania dove si svolgeranno le prime tre gare. Le restanti diciotto tappe verranno presentate ufficialmente a Roma il prossimo 13 gennaio.IL: QUALI SONO LE PRIME TRE TAPPESi parte il 9 maggio da Durazzo per arrivare a Tirana dopo 164 km. Il giorno seguente la capitale albanese ospiterà la cronometro individuale di 13,7 km, che misurera’ le ambizioni degli uomini che lotteranno per la vittoria finale. Il trittico albanese si concluderà con una frazione di media montagna con partenza e arrivo a Valona di 160 km.1 TAPPA- DURAZZO-TIRANA(164 KM)Dopo una partenza ondulata, tutto il dislivello si concentrerà negli ultimi 90 km dove si scala prima la salita di Gracen di 13 km di pendenze per giungere a Tirana dove verrà percorso un circuito di 22 km caratterizzato dal Gpm di Surrel.