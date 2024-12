Il Consiglio Comunale di Ferrara Censura all’Unanimità l’Attività Neofascista di Forza Nuova

Leggi su Unlimitednews.it

, 23 dicembre 2024 – Con un voto unanime, ildiha approvato una mozione che condanna fermamentedie, più in generale, ogni iniziativa di matricesul territorio. Si tratta di un atto politico deciso, volto a riaffermare i principi democratici e antifascisti su cui si fonda la Costituzione italiana.La mozione e le dichiarazioni istituzionaliLa mozione, presentata dalla maggioranza e prontamente sottoscritta anche dall’opposizione, mira a prevenire la diffusione di messaggi e ideologie che rievocano il ventennio fascista e che minano i valori di convivenza democratica della città.“La nostra città, decorata per la Resistenza, non può tollerare alcuna attività che si ispiri al fascismo o promuova messaggi di odio e discriminazione.