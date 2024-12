Gqitalia.it - I 15 momenti di orologi più hype che ci hanno fatto parlare nel 2024

1. AP lancia un beat techno in stile berlineseDaglicon i rintocchi, all'ormai iconico legame con Jay-Z del 2001, fino all'affiliazione al Montreux Jazz Festival, la musica è sempre stata parte del dialogo culturale di Audemars Piguet. Nella maison si è data da fare per. la musica. Il progetto Keinemusik x AP è stato concepito alla Miami Art Basel del 2022. «Ci siamo trovati bene», racconta Rampa, berlinese, che ha prodotto per Burna Boy e Drake. Secondo lui, il legame è duplice: L'HQ Le Brassus di AP gli ricorda il luogo in cui è cresciuto: «il silenzio, la natura, la possibilità di concentrarsi». Poi c'è l'artigianato: «l'ingegneria e il dettaglio». «Non siamo più così underground e va bene, perché questa è l'evoluzione, questo è il viaggio», spiega Rampa. «A un certo punto, incontri delle persone lungo la strada e segui il flow».