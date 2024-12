Tpi.it - Guerra in Ucraina, Donald Trump: “Vladimir Putin vuole un incontro il prima possibile”. Ma Mosca frena

Leggi su Tpi.it

Il presidente eletto degli Stati Uniti,, ha annunciato di voler incontrare il leader russo,, per discutere ildella fine dellaindopo l’apertura ai negoziati del capo del Cremlino, secondo cui però al momento non è ancora previsto alcun.Dialogo a distanza“Questa è una delle cose che voglio fare rapidamente”, ha dettointervenendo ieri alla convention America Fest dell’organizzazione ultraconservatrice Turning Point Usa a Phoenix, in Arizona. “Il presidenteha detto cheincontrarmi il: dobbiamo porre fine a questa”. “Sono pronto” a incontrare, aveva annunciato da parte suadurante la consueta conferenza stampa annuale del 19 dicembre scorso, in cui si era anche detto disponibile ad avviare negoziati con Kiev, anche se con diverse riserve considerate inaccettabili dall’