Grande Fratello le due storiche amiche ai ferri corti | la litigata choc per colpa di una sigaretta

“Oh, ma chi ti si inc***”., le due ‘’ ai: “Ma come ti permetti”. In casa volano stracci e tutto per una cosa veramente senza senso. Ma andiamo con ordine perché queste immagine hanno bisogno senza dubbio di un contesto più ampio per capire a pieno la situazione. Le due protagoniste di questa brutta sfuriata sono Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti. Il loro rapporto ha attraversato diverse fasi, caratterizzate da momenti di complicità alternati a incomprensioni e confronti.>> “In Spagna era un copione”., rivelazione bomba su Shaila e Lorenzo: smascherati da dentro la CasaAll’inizio del loro percorso nella Casa, Jessica e Mariavittoria hanno mostrato una naturale inclinazione a confidarsi l’una con l’altra. In particolare, Mariavittoria ha trovato in Jessica un’amica piùcon cui condividere i propri sentimenti e dubbi, soprattutto riguardo alle dinrelazionali con altri concorrenti.