Gran Sasso | sono Luca Perazzi e Cristian Gualdi i due alpinisti bloccati È corsa contro il tempo per salvarli

Duedispersi sulhanno trascorso la notte all’addiaccio, affrontando temperature estremamente rigide che hanno toccato i -10 gradi. L’allarme è stato lanciato per un 42enne e un 48ennelungo la via Direttissima del Cornode, a circa 2.700 metri di quota. Si conosco i loro nomi:ni e.Leggi anche: Due dispersi sul, èilni e, entrambi di Santarcangelo di Romagna (Rimini) i duesulda ieri sera. A bloccare per ben due volte la loro ricercale condizioni meteo proibitive con vento a oltre 100 chilometri all’ora. Arrivati in Abruzzo anche i loro familiari. Ieri erano stati gli stessia chiedere aiuto dal, facendosi localizzare, dopo essere scivolati verso la Valle dell’Inferno mentre scendevano dalla Direttissima del Cornode.