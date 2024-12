Ilgiorno.it - Fallito l’assalto al bancomat. La banda fugge a mani vuote

Assalto aldi via Turatigrazie alla segnalazione dei cittadini. Laè entrata in azione all’alba di domenica all’agenzia di via Turati della Banca di credito cooperativo, dove sono subito arrivati i carabinieri allertati dai residenti: fuga adei malviventi, che potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere. Il tentativo di furto è avvenuto ieri mattina poco dopo le 5 aldell’agenzia della Cassa rurale e artigiana di Binasco credito cooperativo. Grazie all’allarme lanciato da alcuni cittadini sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri e un’ambulanza della Croce bianca di Binasco come in assistenza. I ladri sono fuggiti a, ma sono al vaglio dei militari le immagini dei circuiti di videosorveglianza per individuare i mezzi adoperati dai ladri.