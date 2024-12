Laspunta.it - Ceccano: The good lobby. Il 24 dicembre scadono le misure cautelari per 6 indagati.

Domani, 24, scadranno i termini della misura cautelare, che erano stati fissati in due mesi per Elena Papetti, Camillo Ciotoli, Diego Aureli, Gennaro Tramontano, Danilo Rinaldi e Vincenzo D’Onofrio, che tornerannoa piede libero.Per i sei resteranno leinterdittive. Intanto l’ex assessore Del Brocco si è avvalso della facoltà di non rispondere all’interrogatorio con al Procura Europea, mentre restano agli arresti domiciliari Roberto Caligiore, l’ex sindaco, il faccendiere Stefano Anniballi, l’ingegner Stefano Polsinelli, e Antonio Annunziata. La manifestazione aper la legalità, svoltasi dopo gli arresti Val la pena ricordare che glidi questa inchiesta, condotta dalla DDA e dalla Questura di Frosinone, verte sugli appalti del PNNR e su lavori pubblici eseguiti nel Comune die per i quali, secondo la Procura Europea, la DDA e la Questura di Frosinone, verte sugli appalti del PNNR e su lavori pubblici eseguiti nel Comune die per i quali, era stato creato un sistema con cui pilotare gli appalti del comune diin cambio di tangenti.