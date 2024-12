Lanazione.it - Capodanno Umbria, vince la musica. Perugia, Terni, Foligno e Spoleto: la guida agli eventi

Leggi su Lanazione.it

, 23 dicembre 2024 - Come sempre saranno le piazze, le belle e accoglienti piazze del Belpaese, le super star della notte di san Silvestro. Arroccate, in pianura, moderne o gravate dal peso dei secoli, le piazze si trasformano in tanti palcoscenici dove brindare al nuovo anno al ritmo della. Anche inspuntano palchi un po' ovunque. Ma ecco una piccolaper scoprire le proposte più suggestive per il, offrendovi un quadro degli appuntamenti in programma a. Il palinsesto del capoluogo è diffuso su più spazi. La serata è allietata in centro storico da un programma di attivitàli e di animazione che vedono la sinergia tra il Comune di, il Consorzio “in Centro” e la BM Music Group affidataria dell’incarico di produrre e gestire i contenuti dell’evento.